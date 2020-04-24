Как сообщило на днях российское телевидение, танк Т-14 проекта «Армата», который до сих пор видели только на парадах, прошел испытания в Сирии. Утверждается, что это было его первым испытанием в боевой обстановке.

Ни для кого не является секретом, что Сирия уже несколько лет как превратилась в полигон для испытаний новых образцов оружия российской оборонной промышленности. В 2018-2019 годах Министерство обороны РФ направляло в Сирию опытные образцы истребителя Су-57. Крылатые ракеты «Калибр», авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» Х-59МК2 «Овод», ракеты ПВО С-400 и комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» также совершили свой дебют на сирийском поле битвы.

Вполне нормальная ситуация, ничего удивительного в таком подходе нет — с любой перспективной техникой во всем мире происходит нечто подобное. Зачем проводить бесконечные полигонные испытания, когда можно пару раз бросить технику в бой. Пройдет эту проверку – хорошо, нет – будем решать вопросы о целесообразности дальнейшей работы над этим образцом.

Но именно появление «Арматы» в Сирии вызвало ажиотаж среди серьезных специалистов разных стран, которые сразу же разделились на три лагеря.

Первый – никакой «Арматы» в Сирии не было, все это миф, или как это сейчас модно называть - фейк.

Второй – она там все же была, но никакой практической пользы это не имело – нет там условий для проведения даже относительно боевых испытаний, так, стрельнуть пару раз.

И, наконец, третий, понятно из кого состоящий: и в Сирии «Армата» побывала, и испытания там с успехом прошла, и пользу от этих «учений, приближенных к боевым условиям», получила немалую.

Примечательно, что для каждой из этих версий найдется достаточно аргументов как «за», так и «против». Официальная российская пропаганда усиленно поддерживает третью версию, поскольку на кону вопросы продажи в будущем Т-14 на экспорт, и здесь чем красивее легенда – тем выше цена для импортеров. Ведь неслучайно после появления сомнений о сирийском турне «Арматы» тут же выступил, в нарушение всех принятых в таком случае правил и процедур, представитель производителя – Уралвагонзавода – который «по секрету всему свету» рассказал, что за время сирийской кампании УВЗ внёс не менее 150 технологических изменений в уже существующие и перспективные танки.

«Армата» в этом смысле не стала исключением: в серийной машине может измениться оптико-локационный комплекс, чувствительность системы обнаружения подлетающих снарядов, а также двигатель.

А может и того круче: «Я не исключаю даже, что на испытания в Сирии отправилась совершенно другая машина. Она, может быть, внешне и похожа на Т-14, но внутри это может быть совершенно другой танк», - так заявил Андрей Кириленко, один из разработчиков танков серии Т-72 «Урал».

Собственно, как считают аналитики и специалисты, опрошенные haqqin.az, была «Армата» в Сирии или же нет – принципиального значения не имеет. Как минимум в ближайшие пять лет российская армия закупать Т-14 в войска на перевооружение не будет. И весь этот срок новейший танк будет не более чем красивым проектом, своего рода «легендой российского ВПК». Которая очень нужна разработчикам этого танка, она может понадобиться впоследствии при продаже – а потому в нее следует вкладываться уже сейчас, не жалея денег на раскрутку, громкие пиар-комбинации и пропаганду.