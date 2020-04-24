Кубок мира в Баку: медали призерам отправят по почте

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла официальное решение относительно результатов Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, который был приостановлен.

Напомним, что предварительная стадия Кубка мира состоялась 12-13 марта, а финалы должны были пройти в следующие два дня. Однако вечером 13 марта Оркомитет турнира, учитывая объявление коронавируса глобальной пандемией, решение Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана о введении в стране особого режима, отмене всех мероприятий и закрытии спортивных объектов, приостановил проведение Кубка мира.

Собрание Исполкома FIG, проведенное в режиме видеоконференции, приняло решение считать результаты квалификации Кубка мира в Баку итоговыми. Таким образом, медали и лицензионные очки для попадания на Олимпиаду получат спортсмены и спортсменки, показавшие лучшие результаты на предварительном этапе.

Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова заняла 3-е место в квалификации в опорном прыжке, а значит, Марине, уже завоевавшей путевки на Олимпиаду в Токио, полагается бронзовая награда бакинского Кубка мира.

Как сообщили haqqin.az в Федерации гимнастики Азербайджана, иностранным призерам соревнований награды будут отправлены по почте.