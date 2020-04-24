Кубок мира в Баку: медали призерам отправят по почте
Международная федерация гимнастики (FIG) приняла официальное решение относительно результатов Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, который был приостановлен.
Напомним, что предварительная стадия Кубка мира состоялась 12-13 марта, а финалы должны были пройти в следующие два дня. Однако вечером 13 марта Оркомитет турнира, учитывая объявление коронавируса глобальной пандемией, решение Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана о введении в стране особого режима, отмене всех мероприятий и закрытии спортивных объектов, приостановил проведение Кубка мира.
Собрание Исполкома FIG, проведенное в режиме видеоконференции, приняло решение считать результаты квалификации Кубка мира в Баку итоговыми. Таким образом, медали и лицензионные очки для попадания на Олимпиаду получат спортсмены и спортсменки, показавшие лучшие результаты на предварительном этапе.
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова заняла 3-е место в квалификации в опорном прыжке, а значит, Марине, уже завоевавшей путевки на Олимпиаду в Токио, полагается бронзовая награда бакинского Кубка мира.
Как сообщили haqqin.az в Федерации гимнастики Азербайджана, иностранным призерам соревнований награды будут отправлены по почте.
Все медалисты Кубка мира в Баку:
Мужчины
Вольные упражнения: 1.Эльгамал Абделрахман (Турция) 2.Кирилл Прокопьев (Россия) 3.Милад Керими (Казахстан);
Конь: 1.Хао Венг (Китай) 2.Такааки Сугино (Япония) 3.Сеидрза Кейха (Иран);
Кольца: 1.Элефтериос Петрониас (Греция) 2.Янг Лю (Китай) 3.Ксингью Лань (Китай);
Опорный прыжок: 1.Джеван Шин (Корея) 2.Андрей Медведев (Израиль) 3.Игорь Радивилов (Украина);
Параллельные брусья: 1.Хао Ю (Китай) 2.Владислав Поляшов (Россия) 3.Ферхат Ариджан (Турция);
Перекладина: 1.Умит Шамильоглу (Турция) 2.Алексей Ростов (Россия) 3.Эпке Зондерланд (Голландия).
Женщины
Опорный прыжок: 1.Тея Белак (Словения) 2.Колин Девилар (Франция) 3.Марина Некрасова (Азербайджан);
Разновысокие брусья: 1.Фань Йилинь (Китай) 2.Анастасия Ильянкова (Россия) 3.Ребека Андраде (Бразилия);
Перекладина: 1.Урара Ашикава (Япония) 2.Ребека Андраде (Бразилия) 3.Анастасия Бачинская (Украина);
Вольные упражнения: 1.Лара Мори (Италия) 2.Ванесса Феррари (Италия) 3.Одри Руссо (Канада).
Таким образом, из 30 медалей одна останется в Азербайджане, еще пять будут отправлены в Китай, четыре – в Россию, три – в Турцию и т.д. Всего медали будут отправлены в 16 стран мира.