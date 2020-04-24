И Узбекистан смягчает карантин: открываются рынки и магазины

Специальная республиканская комиссия по противодействию распространению коронавирусу с 25 апреля разрешила в Узбекистане деятельность строительных рынков, химчисток и некоторых других объектов. Сообщение об этом в пятницу размещено на сайте спецкомиссии, передает ТАСС.

Разрешена деятельность строительных рынков, общая площадь которых не менее 500 кв. м, откроются сети магазинов по продаже товаров крупных производителей, предприятий, выращивающих и реализующих семена и саженцы. Заработают автосервисы, откроются филиалы банков, нотариальный конторы и страховые компании, продолжится строительство. Обязательным условием возобновления деятельности предприятий является исполнение карантинных требований.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый в республике случай заражения. В тот же день власти объявили карантин во всех детсадах и учебных заведениях, отменили все массовые мероприятия и приостановили транспортное сообщение со всеми странами. С 6 апреля в республике объявлен режим обязательной самоизоляции.

В республике зарегистрировано 1 778 случаев заражения коронавирусом, 8 смертей.