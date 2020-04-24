Общая смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).

По данным статистиков, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее и 83 198 в 2018 году с приростом 25% и 13% соответственно.

Регионами с наибольшим приростом смертности стали столичный Иль-де-Франс (91%), Гранд-Эст на северо-востоке Франции (61%), а также восточный Бургундия-Франш-Конте и северный О-де-Франс (по 24%).

В трех департаментах показатели смертности с 1 марта по 13 апреля по сравнению с 2019 годом более чем удвоились: Верхний Рейн (144%), Сен-Сен-Дени и О-де-Сен (по 128%).

По данным Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны, на 24 апреля число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 22,2 тысячи человек.