Премьер Украины о выходе страны из карантина

"С 11 мая, я надеюсь, мы начнем первый этап выхода из карантина, когда мы ослабим определенные ограничения, начиная с возможности посещать парки, скверы. Дадим разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и так далее", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу представил программу выхода из карантина, которая состоит из пяти этапов и может начаться 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

Согласно представленному плану, данный этап начнется, если в течение 10 дней подряд процентное соотношение новых случаев заражения к общему числу заболевших будет неизменно или не более 5%. На втором этапе возобновится обучение в выпускных классах школы, откроются заведения общественного питания, отели, фитнес-центры. Этот этап начнется, когда будет снижаться уровень заболеваемости и начнут освобождаться медицинские учреждения.

Условием для третьего этапа программы выхода из карантина является заполнение больниц пациентами с коронавирусом не более, чем на 10%. На третьем этапе откроют метрополитен для специальных перевозок, отдельные учебные учреждения, театры и кинотеатры. На четвертом этапе метро откроют для всех пассажиров, снова будет доступен весь наземный транспорт, откроют все образовательные и культурные учреждения, торгово-развлекательные центры. Однако этот этап начнется только при условии, что ежедневно количество новых случаев заражения коронавирусом, не связанных между собой, будет не более пяти на область.

Финальный этап выхода из карантина, на котором будут сняты все ограничения, начнется при условии прекращения внутренней передачи вируса. Допустимы лишь одиночные завозные из-за границы случаи. "Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность", - сказал Шмыгаль.

В пятницу число случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 7 647 человек. В настоящий момент в стране действует карантин, введен режим чрезвычайной ситуации. Правительство Украины на этой неделе продлило действие карантина до 11 мая.