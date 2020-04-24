Отдел экономики 02:23

Предоставление налоговых льгот и каникул субъектам предпринимательства уменьшат нагрузку на налогоплательщиков По поручению и под непосредственным контролем президента страны, продолжается реализация широкого спектра мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки предпринимателям, работающим в сферах, пострадавших в результате мер, направленных на предотвращение распространения пандемии коронавируса и снижения последствий ее негативного воздействия на национальную экономику.

Что предлагает Минэкономики? В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным 4 апреля Кабинетом министров, субъектам предпринимательства, работающим в затронутых пандемией коронавируса сферах, государством будут предоставлены определенные налоговые и социальные преференции. На днях Рабочей группой, возглавляемой министром экономики Микаилом Джаббаровым, был обнародован подготовленный пакет предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс и Закон «О социальном страховании». Предлагаемые изменения в налоговое законодательство, были широко обсуждены и согласованы с соответствующими госструктурами и представителями различных сфер бизнес-сообщества, и, представлены в Милли Меджлис для внесения изменений в действующее законодательство. Предлагаемые налоговые льготы охватывают непосредственно пострадавшие от пандемии коронавируса сферы предпринимательства, включая микро-бизнес. К этим сферам относятся: - деятельность отелей и других объектов гостиничного типа; - деятельность туроператоров и турагентов; - деятельность предприятий сектора общественного питания; - внутренние пассажироперевозки автомобильным транспортом, включая такси; - деятельность по перевозке и (или) доставке на заказ продовольственных и непродовольственных товаров от продавцов к покупателям; - деятельность по организации мероприятий в сфере досуга и развлечений (выставки, музеи, концерты, театры, кинотеатры и др.); - деятельность спортивных и оздоровительных учреждений; - деятельность учебно-образовательных курсов повышения квалификации, внешкольных образовательных учреждений, психологических центров; - другие виды деятельности, полностью или частично ограниченные Кабинетом министров в целях обеспечения безопасности населения в связи с распространением пандемии коронавируса. В соответствии с предложенными изменениями, налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность в указанных выше сферах, предлагается на один год, с 1 января 2020 года, освободить от уплаты налога на имущество и земельного налога. Для налогоплательщиков, работающих в пострадавших от пандемии сферах, также предлагается с 1 января 2020 года, сроком на один год, ряд налоговых льгот в зависимости от выбранного ими способа налогообложения.

Сокращенный налог владельцам ресторанов и водителям такси Например, для плательщиков упрощенного налога, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания или пассажирских перевозок, налоговую ставку предлагается сократить на 50 процентов. То есть, для налогоплательщиков, работающих в секторе общепита, налоговую ставку предлагается снизить с нынешних 8 до 4 процентов. Предприниматели, оказывающие услуги такси, за каждое транспортное средство будут платить 4,5 маната вместо нынешних 9 манатов, а оказывающие другие виды пассажирских перевозок – 90 гяпик вместо нынешних 1,8 манатов за каждое место (суммы указаны без учета региональных коэффициентов). Предложенные льготы направлены на снижение налоговой и административной нагрузки для налогоплательщиков, работающих в пострадавших от пандемии сферах. К ним относятся снижение вдвое, с 14 до 7 процентов, налоговой ставки при аренде недвижимости, отсрочка начисления процентов по невыплаченным налогам и взносам обязательного государственного страхования и страхования по безработице до 1 сентября текущего года и др. Пакет предложений предусматривает также предоставление налогоплательщикам льготы в размере 75 процентов при уплате налога на прибыль. Отдельная часть в пакете предложений относится к льготам для микро-предпринимателей. Им предлагается предоставить 50-ти процентную скидку по упрощенному налогу, другими словами, снизить ставку налога с нынешних 2 до 1 процента.

Помимо налоговых льгот, в пакет внесены предложения по снижению административной нагрузки на микро-предпринимателей: предоставление упрощенной налоговой отчетности и отчетов по подоходному налогу и налогу на имущество по первому и второму кварталам 2020 года и предоставление налоговых каникул до 1 сентября 2020 года для уплаты начисленных налогов в бюджет. Кроме того, по решению Кабинета министров, срок полного или частичного ограничения соответствующих видов деятельности не включается в срок действия квитанций, полученных налогоплательщиками, занимающимися в индивидуальном порядке получением фиксированного чека, и относится к уплате налогов в последующий период. Предлагается также, что ряд налоговых льгот охватит все субъекты предпринимательства. Сюда входит временное освобождение от уплаты НДС на некоторые виды продукции, необходимые для продовольственных и медицинских нужд населения, а также вычет без ограничений из дохода расходов за необходимые профилактические меры, в том числе проводимую налогоплательщиком дезинфекцию в целях предотвращения распространения эпидемии и защиты жизни и здоровья граждан. Бремя социального страхования для предпринимателей, работающих в пострадавших от пандемии коронавируса сферах, также предлагается снизить. Пакет льгот в данном направлении охватывает широкий спектр. К примеру, предлагается снизить ставки обязательного государственного социального страхования. В рамках социальных реформ, проводимых под руководством президента, минимальная месячная заработная плата с сентября прошлого года была установлена на уровне 250 манатов. Это существенное изменение привело, соответственно, к увеличению размера взносов обязательного государственного социального страхования, которые рассчитываются на определенный процент от минимальной ежемесячной заработной платы на доходы, не связанные с заработной платой. Учитывая это, в целях снижения бремени социального страхования, предложено изменить ставки обязательного государственного социального страхования для застрахованных лиц, получающих доход от деятельности, не пострадавшей в период пандемии. Предлагается рассчитывать взносы обязательного государственного социального страхования с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года в размере 25 процентов от минимальной ежемесячной заработной платы в строительном и торговом секторе, и в размере 15 процентов в других секторах. Кроме этого, с 1 января 2021 года по 1 января 2026 года, предлагается рассчитывать взносы обязательного государственного социального страхования в размере 50 процентов минимальной месячной заработной платы в строительном секторе и 25 процентов в других секторах. Также предлагается применение дифференцированных процентных ставок по регионам. Не забыли и о торговцах Например, лица, занимающиеся торговлей в Баку, в настоящее время выплачивают по социальному страхованию 125 манатов. После внесения предлагаемых изменений они будут выплачивать сумму в размере 62,5 манатов, таким образом их социальная нагрузка сократится на 50 процентов.

Предприниматели, занимающиеся другими видами деятельности (за исключением торговли и строительства), в настоящее время выплачивают по социальному страхованию 62,5 маната. После изменений они будут платить 37,5 маната, что означает сокращение на 40 процентов. Также, в целях снижения бремени социального страхования, предложено начислять налогоплательщикам, осуществляющим деятельность посредством фиксированной квитанции, минимальную месячную заработную плату в дифференцированном порядке в зависимости от региона, а также упростить процедуры администрирования и выплаты социального страхования по обязательному государственному социальному страхованию. Помогли парикмахерам Другими словами, сегодня индивидуальные парикмахеры в Баку платят 30 манатов налогов и 62,5 маната по социальному страхованию, таким образом их общая налоговая и социальная нагрузка составляет 92,5 маната. После изменений парикмахер будет выплачивать по социальному страхованию 15 манатов, то есть его общая налоговая и социальная нагрузка снизится до 45 манатов или на 47,5 процента. Или, другой пример, у работающих в Баку таксистов сегодня общая налоговая и социальная нагрузка составляет 80,5 манатов, они платят 18 манатов налогов и 62,5 маната по социальному страхованию. После внесения изменений таксисты будут платить, соответственно, 9 манатов налогов и 30 манатов по социальному страхованию, то сеть общая налоговая и социальная нагрузка будет уменьшена на 51,5 процента, до 39 манатов. Аграрная льгота Ожидается снижение социальной нагрузки и для работающих в сфере сельского хозяйства. Действующее законодательство предусматривает выплату на социальное страхование в размере 6 процентов от минимальной заработной платы на каждое физическое лицо, независимо от того, является ли принадлежащая и используемая под сельскохозяйственные угодьям земля пригодной для сельского хозяйства, независимо от площади. Учитывая, что минимальная заработная плата в стране выросла до 250 манатов, 4 члена семьи, использующие под сельскохозяйственные угодья до 5 га земли, ежемесячно должны выплачивать обязательную плату государственного социального страхования в размере 60 манатов. Предлагаемые в законодательство поправки предусматривают дифференциацию обязательных взносов государственного социального страхования в зависимости от площади земли по следующим ставкам: до 5 га - 2 процента; от 5 до 10 га - 6 процентов; более 10 га - 10 процентов. Таким образом, семья из 4 человек, использующая до 5 гектаров земли под сельскохозяйственные угодья, будет платить по обязательному государственному социальному страхованию 5 манатов с человека, то есть 20 манатов в месяц.