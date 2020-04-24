США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах. Однако Пекин выступил против такого предложения.

В результате видеоконференция была отменена в последний момент. Как отметил источник издания, переговоры могут возобновиться в ближайшем будущем, если США и Китай достигнут компромисса по этому вопросу.