Найден источник коронавируса в Нью-Йорке

Власти Нью-Йорка нашли источник коронавируса. Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что, вероятнее всего, он был завезен из Италии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Куомо привел результаты исследования Северо-Восточного университета США, согласно которым к 1 марта, когда в штате был зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания, более десяти тысяч жителей уже были инфицированы.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп приказал ввести запрет на въезд из Китая 2 февраля, то есть более чем через месяц после появления первых сообщений о вспышке инфекции в Ухане. При этом решение ограничить въезд в страну из Европы было принято только в марте, когда вирус уже распространился в США. «Вирус вылетел из Китая к тому времени, когда мы ввели запрет на поездки в Китай», — пояснил Куомо.