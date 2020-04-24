Профессор Альштейн: «Коронавирус останется с нами даже после изобретения вакцины и прививок»

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, насколько вероятна вторая волна коронавирусной инфекции.

Он отметил, что по всем признакам вирус "пришел надолго", и хотя к лету заболеваемость, скорее всего, снизится, осенью число зараженных снова может вырасти. По словам специалиста, для настоящей борьбы с коронавирусом необходима вакцина.

"Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный", — заключил Альштейн в комментарии "КП".