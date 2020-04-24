Саакашвили: «Я выступаю за абсолютный мир с Россией»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выступает за абсолютный мир с Россией. Есть разные условия, при которых достигается мир. Об этом он сказал в интервью изданию DW.

«Я абсолютный сторонник мира с РФ. Тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру (на должность вице-премьера –ред.), говорит о том, что он за независимую внешнюю политику. Никто против мира с Россией не выступает, но есть разные условия, при которых этот мир достигается", — заявил политик.

По словам Саакашвили, Зеленский не идет на уступки России в вопросах по Донбассу и защищает суверенитет Украины.