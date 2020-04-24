Меркель оценила вакцину от коронавируса в 8 миллиардов евро

Для создания вакцины против коронавируса всем «нужно объединить усилия» и собрать почти 8 млрд евро. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее цитирует DW.

«Я обращаюсь ко всем, кто может, — политикам и представителям экономики — с призывом поддержать нас в том, чтобы закрыть этот недостаток в 8 миллиардов евро», — подчеркнула Меркель, добавив, что Германия внесет «существенный вклад».

Канцлер подчеркнула, что победить вирус получится, но только если объединить силы и создать дееспособный альянс.