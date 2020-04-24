Bloomberg: 9 из 10 больных коронавирусом на ИВЛ не выживают

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Масштабное исследование, в ходе которого были учтены результаты лечения более 2600 пациентов, показало исключительно высокий 88-процентный уровень смертности в городе Нью-Йорке и его пригородах среди пациентов с COVID-19, при лечении которых использовались механические устройства для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет Bloomberg.

Это исследование, опубликованное в «Журнале американской медицинской ассоциации» (Journal of the American Medical Association), — самый обширный анализ из числа увидевших свет в настоящее время о пациентах с COVID-19, госпитализированных в Соединенных Штатах. Специалисты изучили результаты лечения заразившихся коронавирусом пациентов, которые поступили в больницы в период с 1 марта по 4 апреля в 12 больниц, расположенных в Нью-Йорке и на острове Лонг-Айленд и являющихся частью системы здравоохранения Northwell Health. Согласно полученным данным, 553 пациента (или 21%) умерли. Однако среди 12% пациентов, которым требовалась искусственная вентиляция легких, показатель смертности увеличился до 88%. Этот уровень был особенно большим среди пациентов старше 65 лет, которые находились под искусственной вентиляцией. Согласно полученным данным, лишь 3% из них выжили. У мужчин уровень смертности оказался выше, чем у женщин. «Данные о высоком уровне смертности среди пациентов на искусственной вентиляции легких соответствуют результатам менее масштабных исследований относительно пациентов с тяжелой формой заболевания в Соединенных Штатах», — подчеркивается в исследовании.