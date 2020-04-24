В Стамбуле на 101 году жизни умерла дочь Али бека Гусейнзаде

В Стамбуле на 101 году жизни умерла дочь выдающего азербайджанского мыслителя Али бека Гусейнзаде Фейзавяр Алпсар Туран. Как передает Report, она долгое время страдала от тяжелой болезни Альцгеймера.

Фейзавяр ханум окончила Академию художеств имени Мемара Синана, и многие ее картины были выставлены на выставке "Шахмаран".