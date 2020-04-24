Стрельба в Ереване: есть раненные

Два человека получили ранение в результате выстрелов в районе Еревана Ахтанак, сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

Около 01:20 в отделение полиции Малатии поступило сообщение о выстрелах в районе Ахтанак. До того, как полицейские выясняли, где именно произошла стрельба, из медцентра им. Микаеляна поступило сообщение о том, что с огнестрельными ранениями к ним доставлены 2 гражданина.

Выехавшие на место полицейские и следователи выяснили, что ранены 62-летний Арутюн П. (ранение в грудную клетку) и 27-летний Давит П. (ранение в бедро). Это отец и сын.

Они не были в состоянии рассказать о случившемся.