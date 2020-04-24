Ученые об эффективности самодельных масок
Самодельные маски могут защитить от вирусов, если изготовлены из двух слоев ткани, выяснили американские физики.
Как пишет журнал ACS Nano, они проверили разные типы масок из хлопчатобумажной и шелковой ткани. В ходе исследования ученые распыляли в воздухе микрокапли жидкости и проверяли, насколько хорошо маски удерживают эти вещества.
Оказалось, что двухслойные маски задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей и почти так же эффективны, как и респираторы класса N95, рекомендованные для медиков. Комбинации тканей, например, плотного хлопка, шелка, шифона или фланели, хорошо защитили от капель аэрозолей различного размера.
При этом почти бесполезны однослойные маски — они не могут защитить от мелких частиц.