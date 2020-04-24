Центры ASAN возобновляют прием: по 1000 человек в день

Центры Службы "ASAN" вновь, как и прежде, будут оказывать около 320 услуг. Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев.

Мехтиев отметил, что в течение дня в Центрах будет осуществляться прием порядка 1000 человек.

«24 апреля Оперативный штаб при Кабмине принял решение о смягчении мер карантинного режима, одно из которых - обеспечение работы Центров Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" с 27 апреля», - сказал он.