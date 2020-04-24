Центробанк обнародовал льготы по кредитам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение по кредитным льготам в банковском секторе с учетом рекомендаций Совета финансовой стабильности.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, кредитным организациям будет рекомендовано не начислять до 30 сентября штрафные проценты, пенни и другие выплаты по полной или частичной просрочке бизнес и потребительских кредитов. При этом кредитная история того, кто взял кредит, испорчена не будет.

При этом кредитные организации продолжат начислять проценты по основному долгу.