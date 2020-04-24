Икрам Нур, автор haqqin.az 12:28

Ренегат-фельдмаршал Халифа Хафтар призвал граждан страны отказаться от признанных ООН соглашений по политическому урегулированию и делегировать Ливийской национальной армии полномочия по воссозданию страны. Ну а себе, любимому, соответственно вручить верховную власть. В переводе на общедоступный язык сложившуюся для него ситуацию можно емко и кратко охарактеризовать одним словом – «припекло». Причем, судя по всему, основательно.

«Эта кампания будет быстрой», - обещал он своим иностранным спонсорам, начиная наступление на ливийскую столицу, оплот Правительства национального согласия (ПНС), в апреле 2019 года. Прошел год – и сегодня от заявленной цели он даже дальше, чем это было раньше. Более того, в результате контрнаступления сил Триполи в середине апреля, Ливийская национальная армия (ЛНА) под его командованием потеряла семь городов на западе страны и территории, простирающиеся от столицы до границ с Тунисом. Помимо прочего, это поражение для Хафтара означает еще и то, что у его зарубежных спонсоров возникли весьма серьезные вопросы о том, стоит ли финансировать авантюры ренегат-фельдмаршала и далее. Как вы понимаете, это весьма чревато, поскольку неизбежно возникает и другой вопрос: а не пора ли сделать ставки на другую фигуру? При таких обстоятельствах не стоит удивляться его обращению к нации – в отчаянной попытке сохранить за собой статус единственного лидера Ливии и не на такое пойдешь. Особенно умилительной выглядит пассаж из его вчерашнего обращения, в котором он обвинил Триполи в начале турецкого вторжения в Ливию, а также наняло сотни наемников и предало Ливию и ливийский народ. То есть, вербовать тысячи суданцев и выходцев из Чада, заключать контракты с военными советниками из того же Египта и брать деньги под будущую победу везде, где только можно – это вполне нормально. А вот когда аналогичным образом поступает ПНС – это «предательство», страшный грех.

Логика, конечно, извращенная, но определенный резон здесь есть. Ведь когда Халифа Хафтар и его союзники в Тобруке сделали ставку на наемников и зарубежных спонсоров – в какой-то промежуток времени им удавалось добиться успеха. А вот когда в дело вступила Анкара, что примечательно, отнюдь не скрывая своих намерений, действуя вполне открыто – рои беспилотников, отряды сирийцев, ранее воевавших против Асада, инструкторы и военная помощь Триполи – Фортуна развернулась к ренегат-фельдмаршалу на 180 градусов, продемонстрировав уже примерявшему одежды Верховного правителя Ливии Хафтару свой, скажем так, тыл. Недавнее поражение стало шоком для ЛНА и вчерашних преданных сторонников кандидата в Верховные правители. Его авторитет серьезно пошатнулся в рядах той сборной солянки, которая громко именуется «Ливийской национальной армией», а мировая экономическая ситуация складывается для его внешних спонсоров таким образом, что Хафтар становится финансовой и материальной обузой, убыточным активом.