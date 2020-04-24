Турция загнала в угол сброд фельдмаршала наш комментарий
Ренегат-фельдмаршал Халифа Хафтар призвал граждан страны отказаться от признанных ООН соглашений по политическому урегулированию и делегировать Ливийской национальной армии полномочия по воссозданию страны.
Ну а себе, любимому, соответственно вручить верховную власть. В переводе на общедоступный язык сложившуюся для него ситуацию можно емко и кратко охарактеризовать одним словом – «припекло». Причем, судя по всему, основательно.
«Эта кампания будет быстрой», - обещал он своим иностранным спонсорам, начиная наступление на ливийскую столицу, оплот Правительства национального согласия (ПНС), в апреле 2019 года. Прошел год – и сегодня от заявленной цели он даже дальше, чем это было раньше. Более того, в результате контрнаступления сил Триполи в середине апреля, Ливийская национальная армия (ЛНА) под его командованием потеряла семь городов на западе страны и территории, простирающиеся от столицы до границ с Тунисом.
Помимо прочего, это поражение для Хафтара означает еще и то, что у его зарубежных спонсоров возникли весьма серьезные вопросы о том, стоит ли финансировать авантюры ренегат-фельдмаршала и далее. Как вы понимаете, это весьма чревато, поскольку неизбежно возникает и другой вопрос: а не пора ли сделать ставки на другую фигуру?
При таких обстоятельствах не стоит удивляться его обращению к нации – в отчаянной попытке сохранить за собой статус единственного лидера Ливии и не на такое пойдешь.
Особенно умилительной выглядит пассаж из его вчерашнего обращения, в котором он обвинил Триполи в начале турецкого вторжения в Ливию, а также наняло сотни наемников и предало Ливию и ливийский народ. То есть, вербовать тысячи суданцев и выходцев из Чада, заключать контракты с военными советниками из того же Египта и брать деньги под будущую победу везде, где только можно – это вполне нормально. А вот когда аналогичным образом поступает ПНС – это «предательство», страшный грех.
Логика, конечно, извращенная, но определенный резон здесь есть. Ведь когда Халифа Хафтар и его союзники в Тобруке сделали ставку на наемников и зарубежных спонсоров – в какой-то промежуток времени им удавалось добиться успеха.
А вот когда в дело вступила Анкара, что примечательно, отнюдь не скрывая своих намерений, действуя вполне открыто – рои беспилотников, отряды сирийцев, ранее воевавших против Асада, инструкторы и военная помощь Триполи – Фортуна развернулась к ренегат-фельдмаршалу на 180 градусов, продемонстрировав уже примерявшему одежды Верховного правителя Ливии Хафтару свой, скажем так, тыл.
Недавнее поражение стало шоком для ЛНА и вчерашних преданных сторонников кандидата в Верховные правители. Его авторитет серьезно пошатнулся в рядах той сборной солянки, которая громко именуется «Ливийской национальной армией», а мировая экономическая ситуация складывается для его внешних спонсоров таким образом, что Хафтар становится финансовой и материальной обузой, убыточным активом.
И потому ренегат-фельдмаршал в своем вчерашнем обращении вновь завел старую песню о том, что его противники в Триполи – сплошь радикалы и экстремисты. А он, стало быть, герой войны с международным терроризмом, весь в белом и нуждается в поддержке своей праведной борьбы. Словом, сплошное «ведьмаку заплатите чеканной монетой».
Что окончательно превращает его вчерашнее «Обращение к нации» в фарс и акт информационной войны против Правительства национального согласия. Рядится в одежды «борца с экстремистами и ИГИЛ» он мог в далеком теперь 2014-м, когда при поддержке Египта и Эмиратов выбил из Бенгази, второго по величине города Ливии, несколько вооруженных формирований местных филиалов аль-Каеды и «Исламского государства в Ливии» (вилаяты аль-Феццан, аль-Барак и аль-Tарабулус).
Но с тех пор много времени прошло, белые одежды поистрепались и запачкались – и Халифа Хафтар вполне себе спокойно сотрудничает с теми же «радикалами и экстремистами», с которыми воевал в 2014-м. Ни для кого это не секрет, кроме разве пропагандистов стран, финансирующих ренегат-фельдмаршала. Да и те, в общем-то, не слишком усердствуют нынче в поддержании именно этой стороны его имиджа.
А потому обращение к нации с просьбой делегировать Ливийской национальной армии полномочия по воссозданию страны, а его лично признать Верховным правителем – не может вызвать ничего, кроме презрительной усмешки. Как и вот это все: кровь пролита не напрасно, правительство, сидящее в Триполи, пригрело экстремистов и радикалов, да ещё и Турцию позвало грабить страну, Ливийская национальная армия не отступится, защитит всех и вся.
Мы это слышим с 2014-го года, с момента объявления ренегат-фельдмаршалом операции «Аль-Карама» («Достоинство»). А список убитых отрядами «освободителя» метящего в кресло Верховного правителя Халифы Хафтара мирных жителей, включая женщин и детей, только растет и войне в этой стране не видно конца.