Таможенники помогли малоимущим семьям в Хачмазе и Гусаре фото
В Азербайджане в рамках мер поддержки малообеспеченных семей в период особого карантинного режима сотрудники Государственного таможенного комитета оказали помощь еще 80 семьям, сообщает пресс-служба Госкомитета.
На этот раз сотрудники Главного таможенного управления Северного региона посетили малообеспеченные семьи, проживающие на территории Хачмазского и Гусарского районов, а также лиц старше 65 лет, раздали им продуктовые пакеты, провели профилактические беседы с семьями и рекомендовали оставаться дома в период особого карантинного режима.