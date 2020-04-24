США выделили десятки миллионов долларов Грузии

Вашингтон выделил Грузии $64 млн для содействия независимому экономическому развитию и евроатлантическим устремлениям республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское посольство в Тбилиси.

Отмечается, что это финансирование является частью двусторонних соглашений между двумя странами о содействии развитию.

Грузия и Соединенные Штаты установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. С тех пор США оказали финансовую помощь республике в размере более $4 млрд.