В Баку возможны грозовые дожди
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью местами - грозовые дожди, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 7-10, днем - 14-18, в Баку ночью - 7-9, днем - 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 45-50 процентов.
В регионах Азербайджана завтра временами ожидается дождь, в горных территориях - снег, днем в большинстве районов без осадков. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.