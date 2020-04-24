Вагит Алекперов: «Нам комфортно и при нефти за 9 долларов»

"Лукойл" может продолжать комфортно работать на территории России при цене нефти в $9-11 за баррель. Об этом сообщил президент компании Вагит Алекперов в фильме Наили Аскерзаде "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия-1".

"Мы можем достаточно комфортно работать на территории России и при цене $9, и $11. То есть режим налоговый, который сегодня есть на территории нашей страны, он защищает инвесторов, особенно в углеводороды, от низкой цены, мы будем конкурентны при самых низких ценах", - сказал он.

Алекперов уверен, что рынок нефти будет сбалансирован в течение 2020 - первой половины 2021 года благодаря договоренности стран о совместном сокращении добычи. "Те усилия, которые прикладывает наша страна вместе с саудитами, и то, что подключились США к решению этой проблемы, конечно, это приведет к тому, что рынок будет отрегулирован. Он будет сбалансирован в течение 2020 - первой половины 2021 года", - сказал он.