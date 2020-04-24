Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 13:32

«Мы должны бороться против тирании!» - выкрикнул со ступенек местного здания Капитолия в штате Пенсильвания отставной полковник. «Какого черта мы должны сидеть по домам, что происходит?» Присутствовавшие - несколько сот участников митинга протеста встретили его слова бурными овациями. После этого полковник Даг Мастриано вошел в здание местного законодательного собрания и принялся за свою рутинную работу - республиканского сенатора от Пенсильвании.

Разрозненные еще на прошлой недели митинги протеста против карантина и самоизоляции в минувшие дни переросли в настоящий бунт, который охватил уже всю страну. Протестующие провели свои митинги даже в Нью-Йорке - центре пандемии, где каждый день умирает от коронавируса несколько сотен человек. Они в знак протеста даже не надевают маски на лица, хотя большинство остается в машинах или на мотоциклах. Президент Трамп отдал всю власть решать, поднимать ли карантин или нет властям штата. Первым стал штат Джорджия. В конце прошлой недели его гражданам разрешили стричься и бриться в парикмахерских, на этой неделе открылись многочисленные заведения фастфуд и кинотеатры. Этому примеру следуют три других штата - Южная Каролина, Теннесси и Флорида, которые начали спешно открывать магазины и торговые точки. Снятие ограничений исключительно опасно, - предупреждают эксперты-эпидемиологи. «Вопрос не в том, что снятие ограничений приведет к новым огромным жертвам, вопрос лишь в том, насколько сильной будет вторая волна», - говорит Джеффри Шеман, ведущий эпидемиолог из Колумбийского университета.

Но препятствием для эффективной борьбы с коронавирусом стал не только сам президент Трамп, который вовремя не принял мер по пресечению пандемии, а потом запутался в собственных рекомендациях, но и глубокое разделение нации на два непримиримых лагеря - республиканцев и демократов. Как правило, самые громкие протестные митинги против карантина происходят в штатах, которые контролируются демократами. Как сообщает The Washington Post в штате Огайо группы ультраправых - а именно они являются движущей силой протестов - ставят ультиматум губернатору-демократу Майклу Девайну: открывай штат или мы сделаем это сами. В Висконсине местная законодательное собрание, находящееся в руках республиканцев, зашло так далеко, что подало иск в суд на руководителей органов здравоохранения, требуя от губернатора-демократа Тони Эверса отменить домашнюю самоизоляцию граждан. И эти требования выдвигаются, несмотря на то, что по опросам Kaiser Family Foundation, 80 процентов американцев считают, что все введенные жесткие ограничения были необходимы для спасения жизни людей и предотвращения новых заболеваний. Поспешное открытие магазинов, ресторанов и кинотеатров опасно еще и из-за того, что природа коронавируса совершенно не изучена и пандемия может принести самые неожиданные «сюрпризы». Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо огласил сенсационные данные. Выборочное тестировании 3 тысяч людей в штате на антитела показало, что почти 13.9 процентов людей прошли через Covid –19. Речь идет о 2.7 миллионах человек. Именно такое число болело коронавирусом, который проходил у них без всяких симптомов и вроде как благополучно вылечились, хотя гарантию полного излечения им никто дать не может. Между тем официальное число зараженных в штате Нью-Йорк составляет 262 490 человек, а число смертей - 15740. Как коррелируются эти данные с теми, что сообщил Куомо, эксперты не знают: пока это остается загадкой коронавируса. Но ясно одно - масштабы пандемии гораздо более масштабные, чем ранее считалось. Губернатор говорит, что «худшее уже позади». Однако живущие в Нью-Йорке люди пишут об ужасах, царящих в его госпиталях.