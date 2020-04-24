Коронавирусом в Нью-Йорке болели миллионы наша корреспонденция
«Мы должны бороться против тирании!» - выкрикнул со ступенек местного здания Капитолия в штате Пенсильвания отставной полковник. «Какого черта мы должны сидеть по домам, что происходит?» Присутствовавшие - несколько сот участников митинга протеста встретили его слова бурными овациями. После этого полковник Даг Мастриано вошел в здание местного законодательного собрания и принялся за свою рутинную работу - республиканского сенатора от Пенсильвании.
Разрозненные еще на прошлой недели митинги протеста против карантина и самоизоляции в минувшие дни переросли в настоящий бунт, который охватил уже всю страну. Протестующие провели свои митинги даже в Нью-Йорке - центре пандемии, где каждый день умирает от коронавируса несколько сотен человек. Они в знак протеста даже не надевают маски на лица, хотя большинство остается в машинах или на мотоциклах.
Президент Трамп отдал всю власть решать, поднимать ли карантин или нет властям штата. Первым стал штат Джорджия. В конце прошлой недели его гражданам разрешили стричься и бриться в парикмахерских, на этой неделе открылись многочисленные заведения фастфуд и кинотеатры. Этому примеру следуют три других штата - Южная Каролина, Теннесси и Флорида, которые начали спешно открывать магазины и торговые точки.
Снятие ограничений исключительно опасно, - предупреждают эксперты-эпидемиологи. «Вопрос не в том, что снятие ограничений приведет к новым огромным жертвам, вопрос лишь в том, насколько сильной будет вторая волна», - говорит Джеффри Шеман, ведущий эпидемиолог из Колумбийского университета.
Но препятствием для эффективной борьбы с коронавирусом стал не только сам президент Трамп, который вовремя не принял мер по пресечению пандемии, а потом запутался в собственных рекомендациях, но и глубокое разделение нации на два непримиримых лагеря - республиканцев и демократов. Как правило, самые громкие протестные митинги против карантина происходят в штатах, которые контролируются демократами. Как сообщает The Washington Post в штате Огайо группы ультраправых - а именно они являются движущей силой протестов - ставят ультиматум губернатору-демократу Майклу Девайну: открывай штат или мы сделаем это сами. В Висконсине местная законодательное собрание, находящееся в руках республиканцев, зашло так далеко, что подало иск в суд на руководителей органов здравоохранения, требуя от губернатора-демократа Тони Эверса отменить домашнюю самоизоляцию граждан.
И эти требования выдвигаются, несмотря на то, что по опросам Kaiser Family Foundation, 80 процентов американцев считают, что все введенные жесткие ограничения были необходимы для спасения жизни людей и предотвращения новых заболеваний.
Поспешное открытие магазинов, ресторанов и кинотеатров опасно еще и из-за того, что природа коронавируса совершенно не изучена и пандемия может принести самые неожиданные «сюрпризы». Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо огласил сенсационные данные. Выборочное тестировании 3 тысяч людей в штате на антитела показало, что почти 13.9 процентов людей прошли через Covid –19. Речь идет о 2.7 миллионах человек. Именно такое число болело коронавирусом, который проходил у них без всяких симптомов и вроде как благополучно вылечились, хотя гарантию полного излечения им никто дать не может.
Между тем официальное число зараженных в штате Нью-Йорк составляет 262 490 человек, а число смертей - 15740. Как коррелируются эти данные с теми, что сообщил Куомо, эксперты не знают: пока это остается загадкой коронавируса. Но ясно одно - масштабы пандемии гораздо более масштабные, чем ранее считалось.
Губернатор говорит, что «худшее уже позади». Однако живущие в Нью-Йорке люди пишут об ужасах, царящих в его госпиталях.
Вот одно из «свидетельских показаний», которое опубликовала в Фейсбуке жительница мегаполиса по имени Катя: «У подруги в дружной колумбийской семье в Квинсе дедушка умер. Попрощаться получилось, медсестра устроила звонок для родных. Но телом не могли распорядиться еще пару недель, потому что очереди...Около каждой больницы белые гигантские холодильники для трупов. Человек, который в одном из них работает, рассказывает что там все в подтеках крови и экскрементов и изо рта у трупов торчат обрезанные трубки от ИВЛ... Двое владельцев кафешек у нас на районе умерли. Греки, душа места. Педиатр, который здесь 50 лет практиковал и вырастил поколения, умер. Старенький мясник умер, хотя лавку почти сразу закрыли, чтоб его уберечь. Уличный фотограф в квартале от нас сам выпрыгнул из окна квартиры. Подруга смотрела в дверной глазок, как труп соседа сверху несли по лестнице. Заболевшие знакомые не удивляют уже. Автор классной книжки, учительница ребенка знакомых, любимый певец, бывшие мужчины профессора. Медсестры, социальные работники, мамы, сестры, дяди..»
Драматическая картина, не правда ли. И, увы, света в конце туннеля вопреки тому, что говорит Трамп, не видно. И нет признаков, что разделенная нация почувствует себя когда-либо «сидящей в одной лодке» и что грести надо всем.