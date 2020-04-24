За последние несколько лет мир привык уже к экстравагантным заявлениям Трампа. Однако последние его высказывания заставили не на шутку понервничать не только известных профессионалов медицины, но и рядовых врачей.

Его недавние «советы» на тему лечения коронавируса, если бы они были взяты во внимание и на веру рядовыми американцами, и они стали бы заниматься терапией по «рецептам», взятым из головы лидера нации, могли бы привести к трагическим результатам.

Как мы сообщали, президент Трамп во время своей очередной пресс-конференции посоветовал облучать тела заболевших коронавирусом ультрафиолетовым светом, чтобы, по его мнению, погубить коронавирус. А еще порекомендовал исследовать возможность лечения заболевших инъекциями жидкости… для дезинфекции.

Реакция научного сообщества не заставила себя ждать. Врач, участвовавший в видео-конференции, дал резкую отповедь президенту США, известному своими экстравагантными советами в разных сферах науки.

Потому после брифинга организаторы подчеркнули, что чтобы изгонять коронавирус из организма, не нужно использовать... отбеливатель.

Наблюдатели задаются вопросом, откуда у известного своим богатым воображением Трампа берутся такие идеи?

Тут, вероятно, по поговорке — слышал звон, да не знает, где он.

Он, конечно, знал о докладах по результатам правительственных исследований, которые показывали, будто коронавирус ослабевает быстрее в результате воздействия на заболевшего солнечных лучей и тепла. Вирус Covid-19, согласно этим данным, в пробирке убивал в течение пяти минут отбеливатель или изопропиловый алкоголь.

Вот на основании этого президент Трамп и предложил заняться исследованиями над упомянутыми субстанциями и способами их применения на заболевших людях.

Идея-фикс, видать, запала ему в голову, иначе не зря он на одной из пресс-конференций заметил: «Было бы ценно это проверить». А на другой, позже, вернулся к теме - «Думаю, было бы замечательно, обратить внимание на эту тему».

Врачи после увиденного на этой пресс-конференции пришли к выводу, что необдуманные слова президента США могут привести к катастрофическим последствиям.

- Замечание о инъекцировании или глотании какого-либо моющего средства безответственно и опасно, - сказал в интервью NBC News пульмонолог Вин Гупта. - Это популярный метод сведения счетов с жизнью у самоубийц.

Другой доктор - Кашиф Махмуд в своем Twitter написал, что он как врач отбрасывает лечение, посоветованное Трампом. «Не возьму у него никаких медицинских советов», - написал он.

О том, что только вдыхание паров отбеливателя является исключительно вредным, сказал каналу Bloomberg эксперт по болезням легких Джон Бэлмз.

На Тwitter’е можно также найти целый ряд призывов простых врачей не добавлять им работы в и без того кризисной ситуации.

Безответственные заявления — характерный стиль президента Трампа. И не только в медицинской сфере. Беда в том, что каждый такой «вброс» с его стороны заставляет мир содрогаться — на биржах ли, в кабинетах ли правительств или в политических кругах.