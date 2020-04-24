Огромный круизный лайнер швейцарской компании MSC Magnifica – многопалубное, роскошное судно, которое не первый год бороздит моря и океаны. Несколько дней назад корабль пришвартовался в порту французского Марселя. Казалось бы, что необычного в этом заходе плавучего курорта? Необычно то, что впервые за шесть недель 3 тысячи пассажиров и членов экипажа лайнера сошли на берег.

А начинался круиз еще 5 января, когда судно отошло от причала итальянской Генуи. Тогда, по информации dw.com, никто из пассажиров не слышал слова «коронавирус». От европейских берегов Magnifica отправилась к Африке, к островам Кабо-Верде, а оттуда держала путь через Атлантический океан в Латинскую Америку.

По ходу путешествия стало известно, что на суше распространяется эпидемия Covid-19. Осторожный капитан решил не заходить ни в один портов, где уже были случаи коронавируса.

При подходе к Австралии еще 14 марта командир круизного лайнера также принял решение не причаливать и не высаживать пассажиров на берег, дабы избежать занесения вируса на борт.

Когда судно держало курс на Европу, к родным берегам на его палубах продолжалась обычная курортная жизнь: работали бары, рестораны, кинозалы. Никто не надевал масок и не соблюдал условия социального дистанцирования. Однако, по мере приближения к Европе, у некоторых пассажиров появились опасения.

Азербайджанец Фарид Новрузов в интервью изданию поделился своими впечатлениями.

Он рассказал, что «новости о пандемии стали поступать, когда мы подплывали к Таити». При этом, по его словам, губернатор одного из Островов Кука не позволил высаживаться пассажирам Magnifica. Фарид отметил, что это был уже не первый сигнал: он и его попутчики даже гуляли по набережной в Новой Зеландии, но уже стало известно, что в Австралии зафиксировано 100 случаев заболевания. 14 марта судно дошло до одного из портов этого материка, и капитан принял мудрое решение не высаживаться на берег.