Швейцарский корабль унес азербайджанца в докоронавирусную жизнь наш обзор
Огромный круизный лайнер швейцарской компании MSC Magnifica – многопалубное, роскошное судно, которое не первый год бороздит моря и океаны. Несколько дней назад корабль пришвартовался в порту французского Марселя. Казалось бы, что необычного в этом заходе плавучего курорта? Необычно то, что впервые за шесть недель 3 тысячи пассажиров и членов экипажа лайнера сошли на берег.
А начинался круиз еще 5 января, когда судно отошло от причала итальянской Генуи. Тогда, по информации dw.com, никто из пассажиров не слышал слова «коронавирус». От европейских берегов Magnifica отправилась к Африке, к островам Кабо-Верде, а оттуда держала путь через Атлантический океан в Латинскую Америку.
По ходу путешествия стало известно, что на суше распространяется эпидемия Covid-19. Осторожный капитан решил не заходить ни в один портов, где уже были случаи коронавируса.
При подходе к Австралии еще 14 марта командир круизного лайнера также принял решение не причаливать и не высаживать пассажиров на берег, дабы избежать занесения вируса на борт.
Когда судно держало курс на Европу, к родным берегам на его палубах продолжалась обычная курортная жизнь: работали бары, рестораны, кинозалы. Никто не надевал масок и не соблюдал условия социального дистанцирования. Однако, по мере приближения к Европе, у некоторых пассажиров появились опасения.
Азербайджанец Фарид Новрузов в интервью изданию поделился своими впечатлениями.
Он рассказал, что «новости о пандемии стали поступать, когда мы подплывали к Таити». При этом, по его словам, губернатор одного из Островов Кука не позволил высаживаться пассажирам Magnifica. Фарид отметил, что это был уже не первый сигнал: он и его попутчики даже гуляли по набережной в Новой Зеландии, но уже стало известно, что в Австралии зафиксировано 100 случаев заболевания. 14 марта судно дошло до одного из портов этого материка, и капитан принял мудрое решение не высаживаться на берег.
Азербайджанец рассказал, что до Новой Зеландии пассажиры были незнакомы друг с другом. Но после запрета сходить на сушу все сплотились, начали общаться друг с другом. А прощаться по прибытии в Марсель стали искренне эмоционально. По его словам, многие и вовсе не хотят покидать корабль, выражая желание остаться в этом оазисе спокойствия на пару месяцев, пока на суше не утрясется ситуация с пандемией. Фарид Новрузов считает, что пока они все находились на корабле, здесь царила настоящая сказочная атмосфера — люди жили «докоронавирусной» жизнью, без ограничений, масок, изоляций. Азербайджанец задумывал 180-дневную кругосветку еще в начале прошлого года. В ходе этого приключения задуманный маршрут менялся, но он все же надеется продолжить круизную одиссею, когда вновь откроются границы.
Слова азербайджанца дополняет швейцарец Энди Гербер, отпраздновавший на лайнере свое 70-летие. Он рассказал, что в последний раз в ходе круиза сходил на сушу 10 марта, в Новой Зеландии. А потом все дни — на борту судна. Правда, он не скучал: развлечения на плавучем курорте доступны целый день — с 8 утра до полуночи: два бассейна, шведский стол, бары, вечеринки, скучать некогда. Швейцарец посетовал на то, что постепенно в барах кончилось вино, осталось только игристое просекко и пиво.
Понятно, что путешественники знали, что происходит на суше, волновались за близких. С другой стороны, радовались, что на борту все находятся в безопасности, благодаря разумным действиям капитана, отказавшегося высаживать пассажиров на берег, в отличие от других круизных судов, где это делалось.
Энди Гербер рассказал, что 17 марта капитан объявил об окончании круиза и о курсе корабля в обратный путь. Кто-то решил, сойдя на берег, остаться в Австралии. Но большинство в целях безопасности остались на Magnifica.
Пассажиров лайнера после высадки в Марселе обеспечили масками и перчатками, разместили в специальных автобусах и отправили, кого во Францию, кого в Италию, кого в Швейцарию.
Понятно, им всем надо будет привыкать к другой жизни — с ограничениями, дистанцированием, масками. Потому что, как известно, любая сказка когда-нибудь заканчивается. Сказка корабля Magnifica завершилась счастливым для путешественников концом.