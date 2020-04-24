В Беларуси побили рекорд по числу заболевших коронавирусом

В Беларуси побит рекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — за сутки подтвердили заражение у 817 человек. Как сообщил белорусский Минздрав в своем Telegram-канале, в общей сложности, в стране насчитывается 9590 инфицированных.

По данным ведомства, за весь период эпидемии в Беларуси скончались 67 человек с подтвержденным диагнозом и сопутствующими хроническими заболеваниями. Таким образом, за сутки умерли четыре зараженных. На 25 апреля выздоровели и выписаны 1573 пациента.

До этого президент Александр Лукашенко раскритиковал опыт Западной Европы в борьбе с пандемией. По его мнению, карантин ослабляет иммунитет и расшатывает психическое здоровье, после чего люди становятся еще более уязвимыми к коронавирусу.