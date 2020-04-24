Генерал Хаджизаде: Американцы готовились убить аятоллу Хаменеи

Власти США планировали нанести ракетный удар по резиденции Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в январе. Заявление об этом сделал командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде 23 апреля в прямом эфире государственного телевидения Ирана.

Генерал напомнил, что в январе Трамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране, среди которых — важные для Ирана культурные объекты.

«Культурный объект, о котором они говорили, был резиденцией Верховного лидера», — заявил генерал.

Он также добавил, что КСИР был уверен, что США ответят на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.

«Мы верили, что они будут мстить, и мы назначили 400 объектов для удара», — подчеркнул генерал.