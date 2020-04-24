Российский депутат Калашников госпитализирован с коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников заразился коронавирусом. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

Он сообщил, что находится в больнице и лечится от коронавируса. По словам депутата, у него высокая температура, но он не подключен к аппарату ИВЛ.

«Состояние не очень хорошее. Сначала у меня водитель заболел, я от него заразился. Он уже неделю как заболел, а я был сразу после этого на карантине, но потом у меня проявилась болезнь, пришлось госпитализироваться», — рассказал Калашников.

По данным на утро 25 апреля, в России зарегистрировано почти 75 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 600 человек умерли, выздоровели 6250 человек.