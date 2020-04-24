Коронавирус в России: за сутки заболели 6 тысяч, умерли 66 человек

В России вновь подскочила суточная смертность от коронавируса и прирост новых случаев заражения.

По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлены 5966 заболевших в 83 регионах, зафиксированы 66 летальных исходов.

Наибольшее число подтвержденных диагнозов снова в Москве (2612) и в Московской области (605). На третьем месте — Санкт-Петербург с 215 новыми случаями заболевания.

Более ста зараженных за сутки также выявили в Мурманской области, республике Дагестан и в Нижегородской области.

Общее число зараженных в 85 регионах России достигло 74588, эпидемия унесла жизни 681 россиянина. Выздоровели 6250 человек.