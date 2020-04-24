В аккурат в Международный женский день, 8 марта был расстрелян заместитель главы провинции Цзянси Ху Чанцин. Повод вполне обыденный – взятка, но местные наблюдатели особо подчеркивают, что арест и приговор для этого высокопоставленного чиновника знаменует собой активизацию борьбы с коррупцией внутри аппарата Коммунистической партии Китая на провинциальном и районном уровнях.

«Борьбе с тиграми» (так в Китае называют искоренение коррупции) коронавирус не помеха, справедливо решили в Пекине. Процесс идет, не прерываясь.

Впрочем, и исполнительная власть не остается без пристального внимания правоохранительных и специальных антикоррупционных органов Китая – на днях по обвинению в получении взяток был арестован вице-губернатор провинции Хэнань Сю Гуан.

Как уже сообщали на haqqin.az, в 2015 году на сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) и НПКСК (Народного политического консультативного совета Китая) было принято решение развернуть широкую кампанию «Небесная сеть» - розыск коррупционеров, возвращение их в Китай и возврат ими всего «наворованного непосильным трудом».

Но это не единственная новация Центрального комитета компартии Китая и лично товарища Си Цзиньпина в борьбе с коррупцией. На днях многие сотрудники шанхайских частных компаний получили письмо следующего содержания: «Уважаемые коллеги, наша компания стремится создать честную, чистую и прозрачную рабочую среду, и будет решительно и жестко бороться с мошенничеством и коррупцией. Для усиления антикоррупционной деятельности компания создала группу по борьбе с коррупцией, которая принимает сведения, которые касаются следующих вопросов:

- Незаконное присвоение, кража со стороны руководства/сотрудников в отношении собственности компании.

- Руководство/рядовые сотрудники требуют, принимают взятки, откаты и получают подарки.

- Руководство/сотрудники используют удобство своих позиций для фальсификации, мошенничества, утечки конфиденциальной информации компании и поиска неправомерных выгод для себя или других.

- Недобросовестная конкуренция, когда руководство/сотрудники участвуют в коммерческой конкуренции с компанией.

- Другие действия, которые нарушают законы, правила и положения компании».

Причем своевременное информирование будет делом достаточно прибыльным, ведь за ценные улики или доказательства о коррупции, предоставленные информатором, компания вознаградит его премией от 2000 до 20 000 долларов США или их эквивалента в юанях. Для тех же, чей вклад станет особенно значительным, предусмотрено вознаграждение в размере 10% от ненадлежащей прибыли коррупционера-нарушителя.

Информаторам также гарантирована строгая конфиденциальность. А вот те, кто знал, но не сообщил - будут включены в список неблагонадёжных, и почти 200 крупнейших компаний Шанхая, являющихся членами этого недавно созданного антикоррупционного альянса, откажутся принять их на работу.

Надо полагать, что и это – не последнее новшество, которое будет использовано против коррупционеров в Китае. И ни международная обстановка, ни пандемия, ни стихийные бедствия не остановят свирепой «борьбы с тиграми».