В Азербайджане выявлено 25 новых случая заражения коронавирусом, еще 67 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1617 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1080 человек вылечились, 21 скончался, 516 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 15 из них оценивается как тяжелое, 21 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 120 479 тестов на коронавирус.