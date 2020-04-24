Ильхам Алиев тоже допускает ужесточение карантина

«Вот уже неделю мы видим позитивную динамику. В чем она заключается? То есть инфицированных меньше, чем выздоровевших. Главное – это. Мы уже видим результаты ограничительных мер». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на открытии магистрального газопровода, проложенного из села Агдере Хызинского района в город Сумгаит.

Глава государства отметил, что, принимая очередные решения, будут учитываться мнение специалистов, так как здесь нельзя допускать самовольства, принимать какое-то другое решение.

«Специалисты должны сказать, когда мы сможем в определенной степени смягчить ограничительные меры. Опыт нынешней недели показывает, что этот день недалек. Определенные шаги, возможно, будут предприняты и до 4 мая, потому что, вы знаете, срок карантинного режима был продлен до 4 мая. Теперь мы посмотрим, если представится возможность, то будут предприняты определенные смягчающие шаги. Но все же постоянно будет проводиться мониторинг. Если мы увидим, что после смягчения ситуация развивается в негативном направлении, то вынуждены будем вновь ее ужесточить», - сказал он.