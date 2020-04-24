Azersun Holding раздал подарки в связи с месяцем Рамазан фото

Одна из ведущих компаний в ненефтяном секторе Азербайджана, постоянно проявляющая особое внимание к социальным, культурным и историческим ценностям - «Azersun Holding», реализовала социальный проект в связи с месяцем Рамазан.

В соответствии с Государственной программой  «О социально-экономическом развитии регионов» «Azersun Holding», играющий важную роль в сокращении числа безработных в Азербайджане, также регулярно занимается реализацией социальных проектов.

В связи с началом священного месяца Рамазан сотрудники холдинга навестили сотни малообеспеченных семей в Масазыре и окружающих его территориях, а также  раздали подготовленные из продукции собственного производства и продуктов  первой необходимости праздничные паи.

В то же время, проект был реализован в период применения режима особого карантина с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, тем самым не допустив выхода людей на улицы, для того, чтобы снизить риск заражения.

Отметим, что все производственные  предприятия, отделы  продаж, команда обеспечения и сети розничных продаж  “Azersun Holding”, способствующие  реализации «Программы по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики», подписанной главой государства  Ильхамом Алиевым, продолжают в полную силу свою деятельность и во время режима особого карантина, введеного в рамках борьбы с коронавирусом.

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