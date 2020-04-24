Лавров о противоречиях в G20

Противоречия в «Большой двадцатке» (G20) были связаны с попытками найти виноватых в ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

По его словам, «Группа двадцати» заинтересована в объединении усилий в противодействии коронавирусу, о чем свидетельствуют ее решения. В то же время некоторые в ней «пытались определить, кто же виноват, надо ли показать пальцем на одну или несколько стран или на Всемирную организацию здравоохранения», - заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств-участников G20 из-за спора о ВОЗ. Вашингтон настаивал на том, чтобы организация отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах, однако Пекин выступил против такого предложения. В результате видеоконференция была отменена в последний момент.