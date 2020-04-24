Министр экономики Микаил Джаббаров заявил, что пандемия коронавируса нанесла большой ущерб экономике Азербайджана.

На просьбу журналистов прокомментировать, о каких суммах идет речь, министр заявил, что точные цифры подсчитать трудно.

«Сложно точно подсчитать эти цифры. Но речь идет о потерях в 120-150 миллионов манатов в день», - сказал министр.

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В течение следующих дней ожидаются принятие налоговых льгот для предпринимателей. Об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам Джаббарова, соответствующий пакет уже направлен в Милли Меджлис и ожидает одобрения.

Он отметил, что меры по борьбе с коронавирусом в Азербайджане были своевременно предприняты и уже дают определенные результаты, позволяя ожидать, что смягчение режима карантина оправдано и не приведет ко второй волне.

"По имеющимся сегодня научным данным, когда закончится пандемия точно сказать невозможно. Но при этом точно известно, что ее продолжительность зависит от того, насколько люди будут соблюдать необходимые рекомендации. Мы должны привыкнуть к новому образу жизни", - сказал министр.

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Оперативный штаб при Кабмине проводит очередной брифинг для журналистов.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на вопросы журналистов сегодня ответят министр экономики Микаил Джаббаров, замминистры экономики Сахиб Мамедов и Сахиб Алекперов, а также замминистра налогов Илькин Велиев.