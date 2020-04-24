По инициативе Ильхама Алиева пройдет саммит Движения неприсоединения

По инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате Контактной группы Движения неприсоединения, 4 мая, в формате видеоконференции будет проведен саммит на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом. Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана отметил, что страны-члены Движения неприсоединения единогласно поддержали инициативу президента Азербайджана.

Учитывая, что в Движении неприсоединения 129 стран-членов, саммит будет проведен по принципу регионального географического представления в формате Контактной группы.