В Саудовской Аравии уже свыше 16 тысяч больных коронавирусом

В Саудовской Аравии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 1197, достигнув 16 299, пишет Минздрав страны.

Также сообщается о 136 погибших и 2215 выздоровевших пациентах.

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