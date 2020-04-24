В Саудовской Аравии уже свыше 16 тысяч больных коронавирусом
В Саудовской Аравии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 1197, достигнув 16 299, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о 136 погибших и 2215 выздоровевших пациентах.
В Саудовской Аравии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 1197, достигнув 16 299, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о 136 погибших и 2215 выздоровевших пациентах.
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