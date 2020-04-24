Владимир Решетов, спецкор 18:45

Тема, ежегодно поднимаемая в день 24 апреля армянскими медиа, чувствительна не только для Армении. Ее трактовка так же все еще остра для Турции и близких к ней соседних стран и партнеров. Казалось бы, по словам Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток и им не сойтись никогда». Однако есть ученые-историки, которые предлагают еще раз всмотреться в факты непредвзято. Одним из таких ученых является российский исследователь, доктор исторических наук Александр Шайдатович Кадырбаев, которого трудно заподозрить в симпатиях к одной из сторон. В профессиональном журнале «Восточный архив» в номере 2 (40) за 2019 год, он опубликовал очень интересную и глубокую статью под названием «Армянский вопрос» в российско-османских отношениях накануне Первой мировой войны».

В ней автор пишет: «События в Восточной Анатолии, Киликии и Закавказье, а также в Северо-Западном Иране или Иранском Азербайджане накануне и во время Первой мировой войны, касающиеся трагических страниц в истории взаимоотношений народов Османской и Российской империй – турок, курдов, армян, греков, ассирийцев (айсоров), русских, азербайджанцев, тогда называемых закавказскими татарами, а также персов, большая часть которых в течение столетий являлась подданными этих империй, непросты и, на наш взгляд, излишне политизированы». По его мнению, «они рассматриваются преимущественно сквозь призму событий 1914–1915 годов, известных как геноцид армянского народа, во всяком случае, в армянской истории и в историях поддерживающих эту точку зрения иностранных – западных – и российских ученых. Хотя такого рода взгляд на отмеченные выше события – это мнение, прежде всего, политиков и политологов, а не ученых-историков». Последняя ключевая фраза в трактовке темы и подходе историка А.Ш. Кадырбаева позволяет бесстрастно следить за его мыслью, самостоятельно анализируя множество фактов и документов, приводимых им. Исторический экскурс в более давние времена, напоминание о мирном сосуществовании на территории Османской империи 1,5 миллиона армян, которые пользовались немалыми правами и, в определенном смысле, привилегиями — свободно исповедовали христианство под сенью действовавшей Армянской апостольской церкви, были торговцами и ремесленниками, банкирами и государственными переводчиками, крестьяне были неплохими земледельцами. Как пишет автор статьи, «в Османской империи с XV века до 1876 года гонений на армян не было». К XIX веку армяне в империи османов считались «верноподданной общиной». Даже Карл Маркс во второй половине XIX века писал: «Христиане пользуются в Турции большей религиозной свободой, чем в Австрии и России».

Далее А.Ш.Кадырбаев цитирует российский источник: «в 1835 г. барон Врангель писал барону Розену, известному российскому ученому востоковеду, что «турецкое начальство не оказывает грекам и армянам никаких притеснений относительно обрядов вероисповедания. Мирная торговля находится в их руках – греков и армян». Далее исследователь открывает малоизвестные страницы взаимоотношений турков и армян. «Русская армия во время походов на Османскую империю встречала в Турецкой Армении богатые армянские селения с большим количеством скота и полными амбарами, каковых ни одна русская губерния, как и Российская Армения и Закавказье в целом, у себя не имели». Не менее интересные и другие свидетельства приводит автор статьи об «армянском вопросе»: «Как свидетельствует известный российский ученый-тюрколог В.А. Гордлевский: «В то время у армян, турок и курдов [были] связующие звенья. Армяне часто не только в общественных местах, но и дома говорили по-турецки. Турецкий язык употреблялся и в деловой корреспонденции: только писали армянскими буквами. Среди армян были и свои ашыки (ашуги), хранившие сокровища народного (турецкого. – Авт.) песенного фольклора… от одного армянина записан был в Бейшехире забытый турками эпос о Коркуде-деде… Образованные армяне свободны были от религиозной нетерпимости: наоборот, стремясь к установлению более тесных связей между христианами и мусульманами… обнаруживали иногда большую тактичность, которая должна была подкупать мусульман и ломать взаимное закоренелое недоверие». Многие армяне стали видными государственными деятелями этой страны, хотя для этого они переходили в ислам, у некоторых падишахов Османской империи, например, у Абдул Хамида II, матери были армянками».

Доктор наук Александр Кадырбаев старательно находит и предает гласности удивительные исторические факты, которые имеют продолжение в настоящем времени. По его данным, «и поныне существует в Турции община хемшинов или хемшилов (амшенцев) – мусульман, говорящих по-армянски, как и армян-христиан, граждан Турецкой Республики, объединённых под духовным влиянием местной Армянской апостольской церкви и насчитывающих ныне более 160 тысяч, а также примерно столько же армян-гастарбайтеров из Республики Армения. Религиозная толерантность османских властей в период могущества Османской империи общеизвестна». Ослабление Османской империи, нарастающее соперничество между ней и Российской империей, проникновение западного капитала на эту «лакомую» территорию, экспансия миссионеров разных христианских конфессий, в том числе из США, создали благодатную почву для расшатывания государства изнутри посредством представителей национальных религиозных меньшинств — греков, армян, евреев. А.Кадырбаев продолжает раскрывать неизвестные страницы истории. «Ч. Эллиот, хорошо осведомлённый британский дипломат, имеющий большой опыт работы в Османской империи, писал: «Хорошее положение армян в Турции во многом определялось тем, что они были вполне восточной и свободной от примеси европейской культурой, в отличие от славян и греков. Но теперь эта черта уничтожалась: европейское образование и европейские книги распространялись среди них… Турки считали это явным намерением порвать с тем, что осталось от Османской империи, и основать Армянское царство…». Объективно миссионерство подогревало националистические настроения среди армян. Масла в огонь подливала и антиосманская политика Российской империи, которая в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов захватила населенные армянами турецкие земли. И царские власти поддерживали антиосманские настроения, подавая надежду на захват османских вилайетов Восточной Анатолии.

Историк, ссылаясь на российские архивные документы, пишет о том, что происходило перед началом Первой мировой войны, имея в виду сепаратистские настроения среди турецких армян. Он же приводит документ из армянских архивов о создании добровольческих отрядов среди армян, под руководством партии Дашнакцутюн, которая уже в 1914 году показала свой характер, как террористический. Причем эта организация на своем съезде в Стамбуле поставила задачу террора не только против османских властей, но и против российских, как тайного, так и открытого. Подогреваемые извне, постепенно ухудшались взаимоотношения между армянами и мусульманами, армянами и курдами. В 1905 году в Баку произошла резня, в ходе которой «дашнаки вели кампанию на уничтожение азербайджанцев под лозунгом “убивай как можно больше, грабь, не щади никого”. Они разъезжали по армянским селам, произносили погромные речи, призывали трудовое крестьянство “с оружием в руках защищать честь и жизнь армян”, старались вооружить армянское население против азербайджанцев. Дашнакские бандиты грабили, убивали мирных жителей, поджигали их сёла. После окончания подобных походов так называемые “спасители” армянского народа возвращались домой, устраивали кутежи в честь своих “побед”». Роль царских чиновников и Армянской апостольской церкви тоже весьма показательна во всем этом.