Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом

Депутат Государственный думы Дмитрий Новиков, входящий во фракцию КПРФ, подтвердил, что находится в больнице с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Лечимся. Да, подтвердился коронавирус… Двусторонняя вирусная пневмония. Высокой температуры нет особо», — рассказал Новиков. Заражение новой коронавирусной инфекцией было подтверждено тестом и компьютерной томографией легких.

Ранее сообщалось , что депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заболел коронавирусной инфекцией.