Нахчыван обыгрывает всех в чемпионате Азербайджана по FIFA20

На данный момент с 24 очками уверенно лидирует команда Nakhchivan Alinja Tower, которой руководит Джавид Гурбанов. Это единственная команда, не потерявшая ни одного очка.

В Национальной киберлиге FIFA20, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством связи и высоких технологий, сыграно 8 туров.

Ближайшим преследователем Nakhchivan Alinja Tower является Sumqayit Peacekeepers Ниджата Асланзаде. У этой команды 19 очков. На 3-м месте Karabakh Horses (Турал Гасанов), у которой 18 очков.

Следующие матчи состоятся 26-27 апреля. Игры начнутся в 11:00 и, как обычно, будут транслироваться на официальном канале Gaming League Azerbaijan в Twitch (https://www.twitch.tv/glahub). Самые интересные игры покажет в прямом эфире IdmanTV.

В онлайн-лиге принимают участие 20 сильнейших азербайджанских киберигроков в FIFA20. Каждый участник изначально выбрал по два клуба и две сборные, которыми и играет.

Турнир проходит в два круга. Всего будет проведено 38 туров, по итогам которых восьмерка сильнейших выйдет в плей-офф. Матчи этого этапа будут проводиться по олимпийской системе. Команды сыграют между собой по три игры (система best of 3). Киберспортсмен, первым одержавший две победы, выйдет в следующий этап.

Два игрока, победившие всех своих соперников в плей-офф, определят чемпиона в «Большом финале».

Команды, проигравшие в полуфинале, встретятся в матче за 3-е место. Встречи «Большого финала» и за бронзовые медали пройдут по системе Best of 5. То есть команда, выигравшая 3 из 5 игр, будет объявлена победителем.

Общий призовой фонд турнира – 17 тысяч манатов. Победитель получит 500 манатов, за 2-е место полагается 250 манатов, за 3-е – 150, а за 4-е – 100. Помимо этого, в течение сезона за каждую победу игроки будут получать 30 манатов, за ничью – 20 манатов, за поражение – 10 манатов. Это говорит о том, что даже проигравший все игры участник в конце получит 380 манатов.