Коронавирус убил 20 тысяч британцев

Количество умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом превысило 20 тыс., число инфицированных приблизилось к 150 тыс. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в субботу Минздравом королевства.

"Из 517 836 человек, у которых были взяты анализы на наличие коронавируса, у 148 377 они дали положительный результат. По состоянию на 24 апреля, 20 319 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в заявлении ведомства.

Таким образом, Великобритания вошла в пятерку стран, преодолевших рубеж в 20 тыс. летальных исходов, присоединившись к США (51 949), Италии (25 969), Испании (22 902) и Франции (22 245). Количество смертей от болезни, вызванной коронавирусом, удвоилось в королевстве менее чем за две недели. Рубеж в 10 тыс. летальных исходов был преодолен 12 апреля.