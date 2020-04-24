В Берлине протесты из-за карантина

Несколько сотен берлинцев собрались в субботу на акцию протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса, полиция задержала несколько наиболее активных участников. Об этом передает корреспондент РИА Новости.

Акция должна была пройти на Площади имени Розы Люксембург, однако полиция перекрыла проход к ней. В результате на самой площади на момент начала митинга находились не более 100 участников акции, остальные собрались на прилегающих улицах.

Главным требованием протестующих было "восстановление конституционных прав". Ограничительные меры они считают нарушением своих гражданских и экономических прав.