Очередной бунт в российской колонии

В исправительной колонии №3 в Уфе шестеро осужденных пытались устроить беспорядки, сообщает следственное управление СКР по Башкирии. В ведомстве заявили, что «противоправные действия осужденных» удалось пресечь, никто не пострадал. Следователи начали проверку по ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Инцидент произошел вечером в понедельник, 20 апреля. По данным СКР, шестеро осужденных «отказались выполнять законные требования» работников колонии». Заключенные забаррикадировали железными кроватями лестницу в корпусе, где они находились, не пускали сотрудников колонии и «призывали других осужденных присоединиться к ним и начать действия по дезорганизации работы колонии», утверждает следствие.

Напомним, в начале апреля произошел бунт в ангарской колонии строгого режима №15. Сначала, выступая против действий администрации учреждения, около 20 осужденных порезали себе руки. На следующий день примерно 300 заключенных отказались выйти на зарядку, а потом стали забрасывать сотрудников камнями и поджигать строения в промзоне.