Компания организует импорт сельскохозяйственной техники бренда Massey Ferguson, который также входит в американскую группу компаний AGCO. Данный бренд представляет трактора и комбайны различной лошадиной силы.

Improtex Industries, которая является частью группы компаний Improtex, продает высококачественные сельскохозяйственные прицепы и оборудование с гарантией, изготовленные в соответствии с современными стандартами. Imagro является официальным представителем группы американских компаний AGCO в Азербайджане.

Согласно международной статистике, марка Massey Ferguson, занимающая первое место по мировым продажам, была недавно представлена в Азербайджане. Несмотря на это, фермеры встретили новую технику с большим интересом. Данная техника полностью соответствует требованиям клиентов с точки зрения цены и качества.

Оборудование Massey Ferguson оснащено системами GPS, которые не позволяют оператору потреблять избыточное количество топлива при работе в поле.

Благодаря системе GPS, которая обеспечивает точные измерения, система управления машиной автоматически регулирует движение в поле в соответствии с заданными размерами и выполняет процесс высева с точностью до 0-3 см.

Техника от компании Imagro предлагает более доступные для фермеров цены, в отличие от конкурентов.

Благодаря заботе государства о сельском хозяйстве сегодня в Азербайджане каждый фермер может получить необходимое оборудование от любой компании с применением скидок.

Также в соответствии с этими правилами компания Imaqro предлагает нашим сельхозпроизводителям любой вид сельскохозяйственных прицепов и оборудований с 40% скидкой. Кроме того, фермерам предлагается техника через лизинговую линию, без процентов с первоначальным взносом 20%.

С каждым сезоном растет спрос на тракторы, различные прицепы, различное навесное оборудование и другую сельскохозяйственную технику, и для удовлетворения этих потребностей Imaqro предлагает фермерам широкий ассортимент продукции.

Как известно, помимо тракторов Imrotex Industries производит прицепы различного назначения (вагоны, топливные баки, баки с водой и удобрениями и другие подвесные устройства и оборудование) под маркой Made in Azerbaijan. Эти товары предлагаются клиентам с высоким качеством и гарантией.

Для более подробной информации пройдите по ссылке: https://youtu.be/K1KtogfpTYw

Наш сайт: www.imagro.az

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