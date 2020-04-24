«У нас хорошие отношения с Северной Кореей, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и я надеюсь, что у него все хорошо», - отметил Трамп.

У Вашингтона нет подтверждения информации об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что если Ким Чен Ын действительно пребывает в плохом состоянии, то он желает ему здоровья.

Экспресс-анализ всей имеющейся информации о состоянии здоровья лидера Северной Кореи, который провели американское разведывательное сообщество и их коллеги из спецслужб Южной Кореи, позволяет утверждать, что с северокорейским лидером, которого мир потерял несколько дней назад, все обстоит сравнительно благополучно.

Во всяком случае, он жив. К этому мнению склоняются и военные США: «Могу заявить, что у меня нет разведывательной информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть что-либо на этот счет. Я полагаю, что Ким Чен Ын в полной мере контролирует корейские ядерные силы и вооруженные силы», - заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

Южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на правительственного чиновника уточнило, что Ким Чен Ыну понадобилась операция, связанная с сердечно-сосудистой системой, из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления». По данным сайта, сейчас лидер КНДР восстанавливается на вилле в курортном уезде Хянсан.

Но все пропагандистские рекорды, как и следовало ожидать, побило информационное агентство, тесно связанное с Пхеньяном. В своем аккаунте в Твиттере оно разместило сообщение, что «маршал Ким Чен Ын находится в глубокой медитации».

Судя по сообщениям из Пекина, медитация мало того, что глубокая, она еще и несколько затянулась. По информации из китайских источников, 16 апреля Китай направил в Пхеньян своих лучших кардиологов для оказания помощи в лечении Ким Чен Ына. По данным анонимных источников, делегацию возглавил высокопоставленный представитель международного отдела ЦК КПК. Ничего удивительного в этом нет, ведь если кто и держит руку на пульсе лидера Северной Кореи, то это, без всякого сомнения, именно Пекин.

Спекуляции спекуляциями, но суть проблемы четко сформулировал госсекретарь США Майк Помпео. «США продолжат добиваться денуклеаризации Северной Кореи вне зависимости от того, кто находится у власти в Пхеньяне», - заявил он. – «Вызов остается прежним, прежней остается и цель - неважно, кто правит в Северной Корее. Им придется отказаться от ядерного оружия так, чтобы мы могли быть в этом уверены».

В этих словах – исчерпывающий ответ на то, почему состояние здоровья северокорейского лидера стало предметом оживленного обсуждения и информационных спекуляций. Потеря управления в государстве, обладающем ядерным оружием, чревата опасностью для всего мира.