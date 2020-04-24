Вспышка коронавируса в суворовском училище
Минобороны России подтвердило информацию о заражении коронавирусом учащихся Тверского суворовского училища.
По данным ведомства, вирус выявили уже у восьмерых воспитанников, они изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков.
Отмечается, что все суворовцы переносят заболевание в бессимптомной форме.
Недавние репетиции Парада Победы в подмосковном Алабине проходили без участия инфицированных учеников, заверили в МО.
Министерство также назвало «ложью и глупостью» информацию о нехватке медицинских масок, которые ученики якобы вынуждены шить самостоятельно.
«Все воспитанники и преподавательский состав училища в необходимом объеме обеспечены средствами защиты и профилактики», — подчеркивается в сообщении.