Вспышка коронавируса в суворовском училище

Минобороны России подтвердило информацию о заражении коронавирусом учащихся Тверского суворовского училища.

По данным ведомства, вирус выявили уже у восьмерых воспитанников, они изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков.

Отмечается, что все суворовцы переносят заболевание в бессимптомной форме.

Недавние репетиции Парада Победы в подмосковном Алабине проходили без участия инфицированных учеников, заверили в МО.

Министерство также назвало «ложью и глупостью» информацию о нехватке медицинских масок, которые ученики якобы вынуждены шить самостоятельно.

«Все воспитанники и преподавательский состав училища в необходимом объеме обеспечены средствами защиты и профилактики», — подчеркивается в сообщении.