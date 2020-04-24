Российский подросток зарезал брата из-за проигрыша в онлайн-игре

В Красноярском крае подросток зарезал своего младшего брата из-за проигрыша в онлайн-игре, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По информации издания, 13-летний россиянин проснулся и включил игру на телефоне, однако после проигрыша у него случился нервный срыв: он разбил смартфон, сломал некоторую мебель и перевернул столы и шкафы. От шума проснулся шестилетний брат и, испугавшись своего брата, спрятался на кухне.

Выяснилось, что подросток из-за страха попасть в психиатрическую больницу схватил нож и ударил им ребенка 15 раз, от чего последний скончался. Когда мать детей вернулась домой, он рассказал ей, что нашел брата мертвым, но женщина не поверила старшему сыну и вызвала скорую помощь и полицию, где впоследствии подросток сознался в совершенном преступлении.

Отмечается, что семья не состояла на учете в органах профилактики, а знакомые описывают ее как благополучную.