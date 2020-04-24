Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,8 тысячи и превысило 107 тысяч, умерли 106 человек, всего умерших 2 706.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 3 апреля, при этом второй день подряд оно меньше числа вылечившихся.

"Сегодня выявлен 2 861 новый случай, всего заразившихся – 107 773. Мы потеряли сегодня 106 пациентов, всего умерших – 2 706. Вылечились сегодня 3 845 пациентов, всего 25 582", - написал Коджа в Twitter.