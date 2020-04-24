Армяне в Иране оплакивают "геноцид армян" наша корреспонденция
23 апреля в армянских церквях, кварталах компактного проживания армян, на армянских кладбищах некоторых городов Ирана, в том числе и в столичном Тегеране, горели свечи и костры. Так проживающие в Иране армяне отметили 105-ю годовщину так называемого «геноцида».
Одним из инициаторов акции стал главный епископ Тегеранской армянской епархии Сепух Саркисян. На стене церкви святого Саркиса, где располагается Тегеранская армянская епархия, загодя был вывешен плакат, посвященный «геноциду» и призывавший всех армян принять участие в траурном ритуале.
Спецкор haqqin.az вечером того дня стал свидетелем поминовения жертв «геноцида армян» в церкви, расположенной на территории культурно-спортивного клуба «Арарат» в Тегеране. Участвовавшие в ритуальной церемонии руководитель клуба Гармик Зовелян и четверо его сотрудников тоже разожгли костер в память о событиях вековой давности.
А дабы весь мир узнал о том, что иранские армяне помнят и чтят своих предков, «погибших» от рук «злобных турок», армянские блогеры тут же принялись засыпать Facebook и Instagram, а также мессенджеры Watsapp и Telegram фотографиями и видеокадрами зажженных поминальных свечей.
На одном из роликов, снятых блогерами, преподаватель музыки в итальянской школе в Тегеране Тени Акопян и ее сестра исполняют на родном языке песню, естественно, посвященную «геноциду».
Как утверждают очевидцы, активисты армянских организаций в Тегеране и Исфахане умудрились расставить горящие свечи не только на балконах и подоконниках своих домов, но и в частных владениях коренных иранцев.
А 24 апреля церемония возжжения свечей состоялась и в так называемой Армянской епархии иранского Азербайджана. Ни в одном из справочных материалов сия организация не указана. Однако в акции приняли участие до 30 человек.
То есть мероприятия в память о «геноциде» проходили максимально открыто и публично. Иранские власти нисколько этому не препятствовали, а государственное новостное агентство страны - İRNA даже подробно рассказало о них, опубликовав не только сухую информацию, но и множество фотографий, в частности из церкви святого Саркиса в Тегеране.
Между тем на этот раз, в отличие от аналогичных мероприятий 2018 и 2019 гг., когда непонятно по какой исторической аналогии вывешивались флаги «Нагорно-Карабахской республики», нигде регалий этого сепаратистского образования не наблюдалось. Видимо, уже и иранские армяне разочаровались в целях и методах своих карабахских и ереванских собратьев.