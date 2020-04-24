Одним из инициаторов акции стал главный епископ Тегеранской армянской епархии Сепух Саркисян. На стене церкви святого Саркиса, где располагается Тегеранская армянская епархия, загодя был вывешен плакат, посвященный «геноциду» и призывавший всех армян принять участие в траурном ритуале.

23 апреля в армянских церквях, кварталах компактного проживания армян, на армянских кладбищах некоторых городов Ирана, в том числе и в столичном Тегеране, горели свечи и костры. Так проживающие в Иране армяне отметили 105-ю годовщину так называемого «геноцида».

Спецкор haqqin.az вечером того дня стал свидетелем поминовения жертв «геноцида армян» в церкви, расположенной на территории культурно-спортивного клуба «Арарат» в Тегеране. Участвовавшие в ритуальной церемонии руководитель клуба Гармик Зовелян и четверо его сотрудников тоже разожгли костер в память о событиях вековой давности.

А дабы весь мир узнал о том, что иранские армяне помнят и чтят своих предков, «погибших» от рук «злобных турок», армянские блогеры тут же принялись засыпать Facebook и Instagram, а также мессенджеры Watsapp и Telegram фотографиями и видеокадрами зажженных поминальных свечей.

На одном из роликов, снятых блогерами, преподаватель музыки в итальянской школе в Тегеране Тени Акопян и ее сестра исполняют на родном языке песню, естественно, посвященную «геноциду».

Как утверждают очевидцы, активисты армянских организаций в Тегеране и Исфахане умудрились расставить горящие свечи не только на балконах и подоконниках своих домов, но и в частных владениях коренных иранцев.

А 24 апреля церемония возжжения свечей состоялась и в так называемой Армянской епархии иранского Азербайджана. Ни в одном из справочных материалов сия организация не указана. Однако в акции приняли участие до 30 человек.

То есть мероприятия в память о «геноциде» проходили максимально открыто и публично. Иранские власти нисколько этому не препятствовали, а государственное новостное агентство страны - İRNA даже подробно рассказало о них, опубликовав не только сухую информацию, но и множество фотографий, в частности из церкви святого Саркиса в Тегеране.

Между тем на этот раз, в отличие от аналогичных мероприятий 2018 и 2019 гг., когда непонятно по какой исторической аналогии вывешивались флаги «Нагорно-Карабахской республики», нигде регалий этого сепаратистского образования не наблюдалось. Видимо, уже и иранские армяне разочаровались в целях и методах своих карабахских и ереванских собратьев.