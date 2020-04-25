Заур Расулзаде, отдел политики 25 апреля 2020, 22:15

Усиленно муссируемая российскими, украинскими и грузинскими СМИ новость о возможном назначении экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера украинского правительства уже привела к выяснению отношений между Киевом и Тбилиси. Недовольная тем, что в Украине опять привечают обвиняемого на родине по нескольким уголовным статьям Саакашвили, Грузия, не дожидаясь подтверждения информации, немедленно отозвала из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе. Глава грузинского МИД Давид Залкалиани, как утверждают местные СМИ, «был очень расстроен» намерением президента Украины Владимира Зеленского. Более того, по словам члена «Объединения национального движения» и бывшего главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.

Сам отозванный из Киева посол Шарашенидзе тоже считает, что в Грузии не могут расценить решение украинской администрации, пусть пока и не утвержденное, иначе как «неприемлемый шаг». «Михеил Саакашвили признан грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время Грузия даже обратилась к украинской стороне с требованием о задержании и передаче Саакашвили в Грузию, украинцам были переданы материалы возбужденных уголовных дел...», - отметил он, напомнив, что Саакашвили неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. Учитывая всё изложенное, подчеркивает дипломат, возможное назначение Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси «как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг». О том же говорит и премьер-министр Грузии Георгий Гахария: «Украина является нашим стратегическим партнером, в долгосрочной перспективе этого не изменить, и никакие узкополитические конъюнктуры это не изменят. Однако назначение стратегическим партнером вице-премьером человека, осужденного за тяжкие преступления, а также находящегося в розыске, для нас категорически неприемлемо», - предупреждает украинцев грузинский премьер. Вместе с тем некоторые грузинские эксперты и политики, признавая, что новое амплуа Саакашвили вызвало «определенную неловкость в грузино-украинских отношениях», заявляют, что ощутимой угрозы для самих этих отношений на данном этапе нет. Директор Грузинского института политики Корнели Какачия уверяет, что «у Тбилиси сейчас нет возможности разбрасываться стратегическими партнерами», и в случае отказа Киева выдать Саакашвили, который покинул Грузию аж в октябре 2013 года, никто не будет разрывать дипломатические отношения. Кстати, Тбилиси уже получил подобные отказы в экстрадиции от Франции и Греции. Так что, считает Какачия, с грузинской стороны было бы нецелесообразно настаивать на выдаче Саакашвили, что может создать дополнительные проблемы в отношениях двух стран.

Негативно оценивает как действия МИДа, так и прокуратуры Грузии в новой коллизии с Саакашвили и Элена Хоштария из Ассоциации грузинских реформ. По ее мнению, отзыв посла - грубый недружественный дипломатический жест. «Нельзя личные симпатии и антипатии ставить выше государственных интересов. На что надеялись власти Грузии? Ни одно правительство не выдаст политика, которого только что само назначило», - указывает эксперт и призывает грузинские власти всячески поддерживать Украину в столь сложный для нее период. Между тем далеко не все и в самом Киеве одобряют возврат Саакашвили. Профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань считает решение пригласить Саакашвили в украинское правительство сомнительным из-за его авантюризма и конфликтности. «Честно говоря, я шокирован этой идеей. Главная причина заключается в том, что Саакашвили во время пребывания на посту главы Одесской ОГА показал, что он не готов заниматься конкретной хлопотной работой, искать политическую поддержку, создавать базу поддержки необходимых реформ. Вместо этого он занимался поездками по региону, то есть просто обычным пиаром. И он также нарушал этику государственного служащего, потому что, будучи госслужащим, он при этом занимался уничтожающей критикой премьер-министра. А это было прямое нарушение функций государственного служащего», - напоминает украинский политолог. В коротком интервью haqqin.az другой украинский аналитик – Константин (Кость) Бондаренко тоже выразил свои сомнения по поводу нового введения во власть в Украине скандального грузинского экс-президента.